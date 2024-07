Die Luzerner Polizei hat in Hochdorf einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der 20-Jährige war mit über 70 km/h durch eine 30er-Zone gerast.

20-Jähriger rast mit über 70 km/h durch 30er-Zone in Hochdorf LU

In Hochdorf LU

Die Luzerner Polizei stoppte einen Raser. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Mann war am Samstag gegen 18 Uhr auf der Alpenstrasse erheblich zu schnell unterwegs. Die Polizei hielt ihn an, nahm ihn fest und entzog ihm den Führerausweis, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte. Der Raser darf bis zu einem Entscheid des Strassenverkehrsamts kein Motorfahrzeug mehr lenken.