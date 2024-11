Hochwasserschutz Kanton legt Surenrevitalisierung in Oberkirch LU auf Eis

Der Kanton Luzern hat Massnahmen zum Hochwasserschutz und zur Revitalisierung der Sure in Oberkirch auf Eis gelegt. Stattdessen will er den Fokus auf ein Projekt richten, das die Hochwassersituation am Sempachersee entschärft.