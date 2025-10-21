1/5
In Escholzmatt LU kollidierte am Dienstagmorgen ein Zug mit einem Auto.
Foto: BRK News
Darum gehts
- Kollision zwischen Zug und Auto in Escholzmatt LU, Fahrer verletzt
- Unfallursache wird von der Luzerner Polizei untersucht
- Einsatz von Rettungshelikopter, Rettungsdienst 144 und zwei Feuerwehren
Daniel MacherRedaktor News
Am Dienstagmorgen gegen 09:40 Uhr kam es auf dem Bahnübergang (Gigenstrasse) im Ortsteil Escholzmatt LU zu einer Kollision zwischen einem Zug und einem Auto. Der Autofahrer wurde verletzt.
Im Einsatz stehen ein Rettungshelikopter, der Rettungsdienst 144 und die Feuerwehren Schüpfheim und Escholzmatt. Der Unfallhergang ist noch unklar und wird von der Luzerner Polizei abgeklärt. Die Zugstrecke ist aktuell unterbrochen.