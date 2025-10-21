DE
Heftiger Crash in Escholzmatt LU
Zug kollidiert an Bahnübergang mit PKW – Autofahrer verletzt

In Escholzmatt LU kollidierte am Dienstagmorgen ein Zug mit einem Auto. Der Autofahrer wurde verletzt, Rettungskräfte und Polizei sind im Einsatz. Die Zugstrecke ist derzeit gesperrt, die Unfallursache wird untersucht.
Publiziert: 13:13 Uhr
Aktualisiert: 13:14 Uhr
In Escholzmatt LU kollidierte am Dienstagmorgen ein Zug mit einem Auto.
Foto: BRK News

Darum gehts

  • Kollision zwischen Zug und Auto in Escholzmatt LU, Fahrer verletzt
  • Unfallursache wird von der Luzerner Polizei untersucht
  • Einsatz von Rettungshelikopter, Rettungsdienst 144 und zwei Feuerwehren
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Daniel MacherRedaktor News

Am Dienstagmorgen gegen 09:40 Uhr kam es auf dem Bahnübergang (Gigenstrasse) im Ortsteil Escholzmatt LU zu einer Kollision zwischen einem Zug und einem Auto. Der Autofahrer wurde verletzt. 

Im Einsatz stehen ein Rettungshelikopter, der Rettungsdienst 144 und die Feuerwehren Schüpfheim und Escholzmatt. Der Unfallhergang ist noch unklar und wird von der Luzerner Polizei abgeklärt. Die Zugstrecke ist aktuell unterbrochen.

