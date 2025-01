Am Mittwochnachmittag hat es in Willisau in einem Haus gebrannt. Ausgelöst wurde der Brand durch Feuerwerk, welches durch Unbekannte in das Haus geschossen wurde. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.

Feuerwehr löschte Brand um 16.15 Uhr, niemand wurde verletzt

Am Mittwoch gegen 16.15 Uhr ging die Meldung ein, dass in Willisau aus einem Haus am Mohrenplatz Rauch aus einem Fenster dringe. Durch die Feuerwehr Willisau konnte der Brand im leeren Hausteil rasch gelöscht werden. Die Brandermittler der Luzerner Polizei konnten Feuerwerk als Auslöser für den Brand eruieren. Dieses wurde zuvor durch Unbekannte durch ein Fenster in das Haus geschossen, was im Innern den Brand auslöste. Verletzt wurde niemand.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen. Personen, welche Angaben zur Täterschaft machen können oder verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe des Hauses am Mohrenplatz gemacht haben, werden gebeten, sich direkt via Telefon 041 248 81 17 zu melden.