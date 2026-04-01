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«Haben Kundenauto weggerammt»
Hier brechen die Diebe in die Garage ein

Am Wochenende wurde ein Porsche aus dem MB Carcenter in Rickenbach LU geklaut. Mitinhaber Milot Berisha erzählt, wie er die Nacht auf den Samstag erlebt hat.
Publiziert: 00:01 Uhr
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