In Ruswil LU ist eine grosse Menge Gülle aus einer Biogasanlage in Gewässer ausgelaufen. Es kam zu einem Fischsterben.

Bei der Biogasanlage war am Mittwochmorgen Biomasse übersäuert und aufgeschäumt worden. Dadurch habe sich die Schutzplane aufgebläht und sei geborsten, teilt die Luzerner Polizei mit. Die Folge: Eine grosse Menge Gülle lief aus – zunächst auf ein angrenzendes Maisfeld und in einen Drainageschacht.

Via Abfluss gelangte die Gülle gemäss Polizei unterirdisch in den Bielbach und in die nachfolgenden Gewässer bis in die Kleine Emme. Dies führte zu einem Fischsterben. Wie hoch der Schaden ist, kann die Polizei noch nicht abschätzen. Die Feuerwehren errichteten mehrere Bachsperren, um die Gülle abzupumpen und die betroffenen Abschnitte zu spülen.