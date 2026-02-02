Lieferwagen bleibt in Gelfingen LU auf Bahngleisen stecken

In Gelfingen ist am Samstagmorgen ein Lieferwagen auf einem Bahnübergang stecken geblieben. Bahnverkehr und Strasse mussten vorübergehend gesperrt werden, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

Darum gehts Lieferwagen blieb am Samstagmorgen bei Richensee in Gleisschotter stecken

Bahnverkehr und Ermenseestrasse bis 07:10 Uhr komplett gesperrt

Keine Verletzten bei Vorfall mit 45-jährigem Fahrer laut Staatsanwaltschaft

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Gemäss der Medienmitteilung war der 45-jährige Lenker am Samstagmorgen, kurz nach 05:45 Uhr, mit einem Lieferwagen auf der Ermenstrasse in Richtung Richensee unterwegs, als er im Gebiet Seehof die Bahngleise überqueren wollte. Dabei geriet das Fahrzeug laut Communiqué in den Gleisschotter und blieb stecken.

Der Bahnverkehr sowie die Ermenseestrasse mussten bis 07:10 vollständig unterbrochen werden. Verletzt wurde laut Staatsanwaltschaft niemand.