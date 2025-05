Gemeindepräsident von Werthenstein LU tritt 2026 zurück

Beat Bucheli (Mitte) hat per 2026 seinen Rücktritt als Gemeindepräsident von Werthenstein erklärt. Er führte die Gemeinde während 22 Jahren.

Der Werthensteiner Gemeindepräsident Beat Bucheli (Mitte) tritt 2026 zurück. Foto: Gemeinde Werthenstein

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Bucheli habe den Gemeinderat informiert, dass er im Verlaufe des nächsten Jahres zurücktreten werde, teilte die Gemeinde am Donnerstag mit. Das genaue Datum werde er in Absprache mit seiner Partei festlegen, war der Mitteilung weiter zu entnehmen.

Bucheli trat sein Amt als Gemeindepräsident am 1. September 2004 an. Er hat Jahrgang 1960 und wohnt in Schachen.