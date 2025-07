Gemeinden Stadt Luzern soll unbefristet dem Gemeindeverband angehören

Die Beziehungen zwischen dem Verband Luzerner Gemeinden (VLG) und der Stadt Luzern haben sich normalisiert. Der Stadtrat will deswegen die Ende 2025 auslaufende Mitgliedschaft im VLG in eine unbefristete Mitgliedschaft überführen, wie er am Dienstag mitteilte.

Publiziert: 10:49 Uhr