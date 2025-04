Entlebuch schliesst eine Million Franken besser ab als budgetiert

Die Luzerner Gemeinde Entlebuch hat das Jahr 2024 mit einem Plus von 1,12 Millionen Franken abgeschlossen. Budgetiert hatte die Gemeinde einen Ertragsüberschuss von rund 127'000 Franken.

Entlebuch schliesst das Jahr 2024 mit einem Ertragsüberschuss von rund 1,1 Millionen Franken ab. (Archivbild) Foto: GAETAN BALLY

Laut dem Gemeinderat hätten höhere Steuereinnahmen zum besseren Abschluss geführt, teilte die Gemeinde am Montag in einem Communiqué mit. Zudem habe sich der Buchgewinn aus dem Verkauf der Aktien aus dem Wohn- und Pflegezentrum Schüpfheim (WBZ) positiv ausgewirkt. Mit dem Ergebnis könne die Gemeinde «gestärkt in die Zukunft blicken», hiess es weiter.

Die Investitionsrechnung schliesst bei Ausgaben von 2,85 Millionen Franken mit Nettoinvestitionen von 2,64 Millionen Franken ab. Budgetiert war ein Nettoergebnis von 5 Millionen Franken. 2024 seien bei der Investitionsrechnung weniger Mittel gebraucht worden, weil sich verschiedene Bauprojekte verzögerten, so die Gemeinde.