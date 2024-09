Luzern sucht Lied für Frauenfussball-EM vom nächsten Sommer

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Song des Austragungsorts Luzern soll die Vorfreude auf die Uefa Women's Euro 2025, wie der Grossanlass offiziell heisst, steigern, wie aus einer Mitteilung der Stadt und des Kantons Luzern vom Donnerstag hervorgeht.

Gleichzeitig soll aber auch das lokale Musikschaffen gefördert werden. Das musikalische Erkennungszeichen dürfe lokale Eigenheiten und kulturelle Aspekte der Zentralschweiz enthalten, teilten Stadt und Kanton Luzern mit.

Musikschaffende aus der Zentralschweiz können ihre Kompositionen bis am 8. November einreichen. Eine Jury wird dann den sogenannten Host City Luzern Song bestimmen. Das Lied, das das Rennen macht, wird rund 100 Tage vor dem Start des Turniers vorgestellt werden. Auch ein Musikvideo wird produziert.

Der Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli (SP), die Luzerner Regierungsrätin Michaela Tschuor (Mitte) und Projektleiterin Host City Luzern, Leevke Stutz, suchen einen Euro-Song. (Archivaufnahme). Foto: URS FLUEELER

Die Fussball-EM wird am 2. Juli in Basel eröffnet. Drei Gruppenspiele werden in Luzern auf der Allmend ausgetragen, nämlich am 5., 8. und 12. Juli.