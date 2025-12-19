Kriens LU will Airbnb beschränken und Baugenossenschaften fördern

Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Stadtrat hat am Freitag die Grundsätze eines neuen Wohnbaureglements vorgestellt. Mit diesem will er die Volksinitiative «Preisgünstigen Wohnraum erhalten» kontern.
Die Wohnungsnot ist in dem 30'000 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Luzerner Vorort ein drängendes Thema. Die Leerwohnungsziffer liege bei 0,5 Prozent und damit unter der vom Bund definierten Grenze von 1,0 Prozent, teilte der Stadtrat mit. In den letzten Jahren seien jeweils nur wenige Dutzend Wohnungen gleichzeitig leer gestanden.