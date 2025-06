Ein Lastwagenunfall in Greppen LU führte zu einer erheblichen Umweltverschmutzung. Rund 100 Liter Diesel gelangten auf die Strasse und in den Vierwaldstättersee. Feuerwehr und Umweltbehörden waren im Einsatz, um die Folgen zu begrenzen.

1/2 Diesel im Vierwaldstättersee. Foto: Luzerner Polizei

Darum gehts Lastwagen touchierte im Kanton Luzern Metallpfosten, Diesel lief aus

Öl-Sperre im Vierwaldstättersee von Feuerwehr errichtet

Rund 100 Liter Diesel flossen aus

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwoch gegen 10.30 Uhr fuhr ein Lastwagen in Greppen LU von einem Parkplatz auf die Dorfstrasse. Dabei touchierte er mit der rechten Seite einen Metallpfosten. Bei der Kollision wurde der Dieseltank des Lastwagens aufgerissen und rund 100 Liter Diesel flossen danach auf die Strasse. Ein Teil des Diesels gelangte zudem via Meteorschächte in den Vierwaldstättersee. Durch die Feuerwehr wurde im Uferbereich eine Öl-Sperre errichtet.

Ebenfalls kam es zu einer Verschmutzung des Ufers selbst. Mehrere Kubikmeter des Strandes müssen deshalb abgetragen werden. «Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden», schreibt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung. Im Einsatz standen die Feuerwehr Seegemeinden, die Feuerwehr Stadt Luzern mit zwei Feuerwehrbooten, der Werkdienst sowie Mitarbeiter der Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern und der kantonale Fischereiaufseher.