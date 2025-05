Tödlicher Autounfall in Escholzmatt LU: Am Freitag hat sich auf der Hauptstrasse eine heftige Kollision zwischen zwei Personenwagen ereignet. Ein Lenker verstarb noch auf der Unfallstelle. Zwei weitere Personen wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren.

Eine Person stirbt bei Frontalkollision in Escholzmatt LU

1/4 Für einen Autofahrer kam jegliche Hilfe zu spät. Foto: Luzerner Polizei

Valentin Köpfli Redaktor News

Am Freitagmorgen fuhr ein Autofahrer auf der Hauptstrasse in Escholzmatt LU Richtung Wiggen. Aus noch ungeklärten Gründen geriet der Lenker auf die Gegenfahrbahn und prallte seitlich/frontal in ein entgegenkommendes Auto. Der Unfallverursacher verstarb trotz eingeleiteter Reanimation auf der Unfallstelle. Zwei Mitfahrende des entgegenkommenden Autos wurden beim Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren.

Die Hauptstrasse musste für rund drei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr örtlich umgeleitet.