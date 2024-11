In Hochdorf LU verursachte ein Lastwagenunfall am Donnerstag einen Stromausfall und einen kleinen Brand. Der Lastwagen prallte gegen einen Baum und einen Verteilerkasten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 80'000 Franken.

Sachschaden beträgt etwa 80'000 Franken

Ein Lastwagen fuhr am Donnerstagvormittag auf der Turbistrasse in Hochdorf LU in Richtung Baldegg. Auf der Höhe Turbistrasse 10 geriet er in einer leichten Rechtskurve links von der Fahrbahn. Der Lastwagen kollidierte mit einem Baum, einem Beleuchtungskandelaber sowie einem Strom- und Kommunikationsverteilerkasten.

Dabei kam es aufgrund eines Kurzschlusses auch zu einem kleinen Brand, welcher von Passanten gelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand. Durch den Unfall kam es zu einem örtlichen Stromausfall, von welchem etliche Gebäude im Gebiet betroffen waren. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 80'000 Franken. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor.

Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Hochdorf, des Werkdienstes der Gemeinde Hochdorf, der Wasserwerke Zug (WWZ) sowie zwei privaten Unternehmen mit Spezialfahrzeugen für das Abschleppen und die Reinigung.