Zwei Tote im Kanton Luzern nach Bränden

Tödliche Brände im Kanton Luzern: Am 1. und 2. Januar starben bei zwei Bränden in Kriens und Horw zwei Personen. Die Ermittlungen laufen.

Darum gehts Zwei Wohnungsbrände in Kriens und Horw am 1. und 2. Januar

Ein 73-jähriger Mann starb, 70 Menschen wurden evakuiert

An der St. Niklausengasse in Kriens hat es am Donnerstag in einer Wohnung gebrannt. Als die Einsatzkräfte in die betreffende Wohnung vorrückten, fanden sie eine leblose Person vor. Die Identifikation der verstorbenen Person steht derzeit noch aus.

Die Luzerner Polizei und die Feuerwehr Kriens mussten rund 20 Personen aus dem Gebäude evakuieren. Sie blieben unverletzt. Die genauen Umstände sowie die Brandursache werden derzeit durch die Luzerner Polizei abgeklärt.

Am Tag darauf kam es in einer Wohnung an der Spitzberglistrasse in Horw zu einem Brand in einer Wohnung. Die Feuerwehr Horw fand in der Wohnung einen nicht ansprechbaren Mann vor. Trotz sofortiger Reanimation verstarb der 73-jährige Mann noch vor Ort.

Insgesamt rund 70 Personen evakuiert

Auch hier konnten circa 50 Personen durch die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr unverletzt aus dem Gebäude evakuiert werden.

Im Einsatz standen ausserdem die Feuerwehr Stadt Luzern, das Feuerwehrinspektorat sowie mehrere Teams des Rettungsdienstes 144 und ein Notarzt.

Der genaue Hergang sowie die Brandursache werden derzeit durch die Luzerner Polizei ermittelt. Die Untersuchungen führt die Staatsanwaltschaft Luzern.