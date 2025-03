Festnahme Polizeihund stellt mutmasslichen Dieb in Sempach LU

Ein 17-jähriger Algerier ist am frühen Montagmorgen in Sempach LU mutmasslich in zwei parkierte Autos eingestiegen. In der Folge nahm der Polizeidiensthund Iago die Spur des mutmasslichen Diebes auf und stellte diesen, wie die Polizei mitteilte.

Publiziert: vor 25 Minuten