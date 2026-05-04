Ein junger Mann raste am Freitag in Rothenburg mit 161 km/h durch eine 80er-Zone. Die Luzerner Polizei stoppte ihn, nahm ihn fest und beschlagnahmte sein Auto.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizei stoppt Raser (21) mit 161 km/h in Rothenburg LU

Führerausweis entzogen, Fahrzeug sichergestellt, Ermittlungen durch Staatsanwaltschaft Emmen

161 km/h in 80er-Zone gemessen

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitagnachmittag, gegen 13.45 Uhr, hat die Luzerner Polizei in Rothenburg einen Autofahrer (21) gestoppt. Der Mann war im Gebiet Ottenrüti in einer 80er-Zone mit 161 km/h unterwegs.

Die Polizei nahm den Raser fest und stellte das Fahrzeug sicher, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Dem Mann wurde der Führerausweis abgenommen. Er darf bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts kein Motorfahrzeug mehr führen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.