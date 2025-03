Vom 5. bis 13. April wird die Stadt Luzern von Fans der neunten Kunst in Beschlag genommen. Das Festival Fumetto lädt zu einer Vielzahl von Ausstellungen mit einer grossen Bandbreite an zeitgenössischem Comic.

Dieses Jahr bietet das Fumetto Festival acht Hauptausstellungen, die unter anderem in der Kunsthalle Luzern, im Neubad und in der Heiliggeistkapelle zu sehen sind. Zusätzlich gibt es etwa 50 Satellitenausstellungen an Orten wie Hotels, Buchhandlungen und öffentlichen Plätzen. Dabei werden unter anderem «Erstausgaben vielversprechender Talente» und «aussergewöhnliche Formate» wie gezeichnete Reiseberichte oder ein fiktives Postbüro gezeigt.

Als «Star des aktuellen Independent-Comics» preist das Festival die deutsche Comic-Künstlerin und Illustratorin Anna Haifisch an. Die Leipzigerin lädt im Hotel Schweizerhof zum 42. Tiergipfel ein, in dem menschenähnliche Tiere ihre alltäglichen Abenteuer erleben. Die Zeichnerin ist bekannt für hochkomische, düstere und melancholische Geschichten.

Eine eigene Ausstellung hat am Fumetto das laut Veranstaltern wichtigste Comicmagazin im deutschsprachigen Raum, «Strapazin». Das Heft feierte letztes Jahr sein 40-Jahr-Jubiläum. In der Ausstellung der Kunsthalle blickt das Magazin mit einem begeh-, greif- und lesbaren Zeitstrahl auf 158 Ausgaben zurück.

Für Kinder und Familien gibt es das Fumettino und die interaktive Kinderausstellung «Das Wetter Zuhause» der Schweizer Illustratorin Anna Schmid. Ausserdem ist in der Heiliggeistkapelle die Ausstellung von Liza Brazerol zu sehen, die sich mit einer freiwilligen Blindenbegleiterin beschäftigt.

Das Festival startet mit einer «Opening Night» am 5. April im Kleintheater Luzern, bei der die Gewinner des internationalen Comicwettbewerbs geehrt werden. Zudem können Besucher auf dem Kornmarkt, Mühleplatz und im Musikpavillon am Nationalquai live zuschauen, wie Künstler auf Plakatwänden zum Thema «Träume» zeichnen.