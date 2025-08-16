Im Beisein von Bundesrat Albert Rösti ist am Freitagabend im KKL Luzern das Lucerne Festival eröffnet worden. Es ist die letzte Ausgabe, für die Intendant Michael Haefliger verantwortlich ist.

Das Eröffnungskonzert wird seit Jahren live in den Inselipark übertragen, (Archivaufnahme) Foto: Patrick Hürlimann

Haefliger führte den grössten Anlass für klassische Musik der Schweiz 26 Jahre lang. Er baute das Festival aus und öffnete es. Am Festakt sagte er, er wolle in seinem letzten Jahr nochmals richtig auf die Pauke hauen mit einem vielfältigen Programm.

Das Festival steht unter dem Motto «Open End». Bundesrat Rösti sah eine Parallele zur Politik. Diese sei eine Arbeit am Unvollendeten, am Nichtvollendbaren. Politik höre nie auf. «Jeder Entscheid stellt uns vor neue Entscheidungen», sagte er.

Am Eröffnungsabend spielt das Lucerne Festival Orchestra unter der Leitung seines Chefdirigenten Riccardo Chailly. Das Konzert wird live in den Inselipark übertragen.