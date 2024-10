Kurz zusammengefasst Lieferwagenfahrer gestoppt, Führerausweis abgenommen

Polizei führte Atemalkoholtest durch, Fahrer bei Staatsanwaltschaft angezeigt

Atemalkoholtest ergab 1.49 mg/l, fast drei Promille

Der Lieferwagenfahrer musste seinen Führerausweis abgeben. Foto: keystone-sda.ch

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitag, kurz nach 10.45 Uhr, ging bei der Luzerner Polizei die Meldung ein, dass ein Lieferwagenfahrer in Schlangenlinien von Aesch in Richtung Schongau fährt. An der Mettmenstrasse konnte er durch eine Patrouille der Regionalpolizei Lenzburg angehalten werden.

Ein durch die Patrouille der Luzerner Polizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1.49 mg/l (fast drei Promille). Der Führerausweis wurde ihm abgenommen. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf der Schweizer (27) kein Motorfahrzeug mehr lenken. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor.