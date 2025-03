Die Luzerner Polizei nahm den Raser fest und stellte sein Motorrad sicher. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Die Polizei hielt den Raser bereits Ende Januar an, nachdem er in Gunzwil mit seinem Motorrad aufgefallen war, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Die Strafverfolger stellten eine Helmkamera bei ihm sicher, welche aufzeigte, dass der Beschuldigte im Gebiet Chrommle in der 80er-Zone mit 204 km/h und mit 188 km/h unterwegs gewesen war.

Die Polizei nahm ihm sein Motorrad und sein Führerausweis weg. Die Staatsanwaltschaft Sursee führt die Ermittlungen.