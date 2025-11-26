Bundesstrasse in Luzern soll Tempo 30 erhalten

Auf der zentralen und stark befahrenen Bundesstrasse in Luzern soll die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde gesenkt werden. Zudem soll die Strasse mit baulichen Massnahmen sicherer werden.

Die Bundesstrasse verbindet die Obergrundstrasse mit der Kreuzung Bundesplatz. (Archivaufnahme) Foto: URS FLUEELER

Dies haben Stadt und Kanton Luzern am Mittwoch gemeinsam mitgeteilt. Die Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit sowie das Tempo-30-Regime werden getrennt öffentlich aufgelegt. Damit wollen Stadt und Kanton erreichen, dass sich das Strassenprojekt und die Temposenkung bei einer allfälligen Einsprache nicht gegenseitig blockieren.

Ab Mittwoch bis am 15. Dezember sind die baulichen Massnahmen öffentlich aufgelegt. Es geht dabei etwa um einen durchgehenden Velostreifen und um einen Mehrzweckstreifen, der das Abbiegen erleichtern soll. Breitere Verkehrsinseln sollen die Strasse für Fussgängerinnen und Fussgänger sicherer machen. Rund die Hälfte der 37 Parkplätze soll aufgehoben worden.

Direkt danach will der Kanton die Verkehrsanordnung für Tempo 30 öffentlich auflegen. Diese Publikation sei derzeit in Arbeit, teilten Stadt und Kanton mit. Derzeit ist eine Beschwerde des TCS gegen eine Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit auf der Baselstrasse vor dem Bundesgericht hängig.