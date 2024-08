In der Stadt Luzern wurden mehrere Autoscheiben eingeschlagen. Die Person konnte gefasst werden.

Liza Mia Stoll Redaktorin News-Desk

Am Samstag wurden in der Stadt Luzern bei mehreren Autos auf dem Parkplatz beim Franziskanerplatz die Scheiben eingeschlagen. Die Autos befinden sich in der Nähe des Luzerner Regierungsgebäudes.

Die Luzerner Polizei bestätigt den Vorfall gegenüber Blick. Die Person wurde von der Polizei gefasst.

Weitere Informationen zum Vorfall werden am Montag bekanntgegeben.