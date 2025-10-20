DE
Einbruch
Luzerner Polizei schnappt in Littau Lu drei Einbrecher

Die Luzerner Polizei hat am frühen Freitagmorgen in Littau drei mutmassliche Einbrecher festgenommen. Die Männer sollen zuvor in Emmen LU in ein Gewerbegebäude eingebrochen sein.
Publiziert: 13:42 Uhr
Aktualisiert: 13:47 Uhr
Anhören
Die Luzerner Polizei fasste in Littau LU drei mutmassliche Einbrecher. (Symbolbild)
Foto: URS FLUEELER

  • Verdächtige flohen nach Einbruch mit Auto in Littau gestoppt
  • Mutmassliches Diebesgut wurde im Fluchtauto entdeckt und sichergestellt
  • Festgenommene sind zwei Algerier und ein Franzose, 21-37 Jahre
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Nach dem Einbruch flüchteten die Verdächtigen mit einem Auto, das mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, hiess es im Communiqué am Montag. Die Polizei konnte das Fahrzeug schliesslich in Littau anhalten und die drei Männer festnehmen.

Bei den Festgenommenen handelt es sich gemäss Angaben der Polizei um zwei Algerier und einen Franzosen im Alter zwischen 21 und 37 Jahren. Im Fluchtauto wurde mutmassliches Deliktsgut gefunden.

Die Staatsanwaltschaft Emmen führt die Ermittlungen.

