Die Luzerner Polizei hat am frühen Freitagmorgen in Littau drei mutmassliche Einbrecher festgenommen. Die Männer sollen zuvor in Emmen LU in ein Gewerbegebäude eingebrochen sein.

Die Luzerner Polizei fasste in Littau LU drei mutmassliche Einbrecher. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Darum gehts Verdächtige flohen nach Einbruch mit Auto in Littau gestoppt

Mutmassliches Diebesgut wurde im Fluchtauto entdeckt und sichergestellt

Festgenommene sind zwei Algerier und ein Franzose, 21-37 Jahre

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach dem Einbruch flüchteten die Verdächtigen mit einem Auto, das mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, hiess es im Communiqué am Montag. Die Polizei konnte das Fahrzeug schliesslich in Littau anhalten und die drei Männer festnehmen.

Bei den Festgenommenen handelt es sich gemäss Angaben der Polizei um zwei Algerier und einen Franzosen im Alter zwischen 21 und 37 Jahren. Im Fluchtauto wurde mutmassliches Deliktsgut gefunden.

Die Staatsanwaltschaft Emmen führt die Ermittlungen.