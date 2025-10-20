Die Luzerner Polizei fasste in Littau LU drei mutmassliche Einbrecher. (Symbolbild)
- Verdächtige flohen nach Einbruch mit Auto in Littau gestoppt
- Mutmassliches Diebesgut wurde im Fluchtauto entdeckt und sichergestellt
- Festgenommene sind zwei Algerier und ein Franzose, 21-37 Jahre
Nach dem Einbruch flüchteten die Verdächtigen mit einem Auto, das mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, hiess es im Communiqué am Montag. Die Polizei konnte das Fahrzeug schliesslich in Littau anhalten und die drei Männer festnehmen.
Bei den Festgenommenen handelt es sich gemäss Angaben der Polizei um zwei Algerier und einen Franzosen im Alter zwischen 21 und 37 Jahren. Im Fluchtauto wurde mutmassliches Deliktsgut gefunden.
Die Staatsanwaltschaft Emmen führt die Ermittlungen.