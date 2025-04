Einbruch Einbruch ins Emmencenter: Luzerner Polizei schnappt drei Männer

Mehrere Männer sind am frühen Samstagmorgen in das Emmencenter in Emmenbrücke LU eingebrochen. Die Luzerner Polizei konnte drei Personen festnehmen, weitere Personen sind flüchtig, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte.

Publiziert: vor 56 Minuten