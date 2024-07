Irgendwann bemerkte der Autofahrer in der Stadt Luzern, dass er vom richtigen Weg abgekommen war. Doch zu diesem Zeitpunkt ging es nicht mehr weiter.

Autofahrer (76) bleibt in Luzern auf Gehweg stecken

1/2 Hier ging es nicht mehr weiter.

Denis Molnar Journalist

Am Dienstag, 23. Juli kurz nach 12:30 Uhr fuhr ein Autofahrer aus noch ungeklärten Gründen auf dem Gehweg vom Kapuzinerweg in der Stadt Luzern in Richtung Dreilindenstrasse. Der 76-jährige Mann fuhr eine Treppe von vier Stufen hinunter und stoppte sein Auto auf dem Zwischenboden vor den nächsten Treppenstufen. Verletzt wurde niemand.

Das Auto konnte mit einer Seilwinde geborgen werden. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.