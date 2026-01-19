Luzerner Polizei nimmt drei Einbrecher und eine Komplizin fest

Die Luzerner Polizei hat seit Sonntagmorgen bei drei Einbrüchen vier mutmassliche Täter festgenommen. Die Delikte ereigneten sich in Reiden, Dagmersellen und in Littau LU.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In Reiden wurde laut der Luzerner Staatsanwaltschaft am frühen Montagmorgen ein 23-jähriger Franzose festgenommen. Er hatte zuvor in eine Autogarage an der Hauptstrasse eingebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht. Der Mann konnte vor Ort angehalten und in Zusammenarbeit mit der Aargauer Polizei festgenommen werden, wie es im Communiqué am Montag hiess.

Gleichentags, kurz nach 01:30 Uhr, nahm die Polizei in Dagmersellen einen 28-jährigen Schweizer fest. Er steht im Verdacht, im Gebiet der Schönbergstrasse mehrere Kellerabteile aufgebrochen zu haben.

Bereits am Sonntagmorgen kam es in Littau zu einem Einbruch in einen Kiosk an der Lädelistrasse. Ein 37-jähriger Deutscher soll Bargeld und Zigaretten entwendet haben. Eine 38-jährige Frau wird laut der Staatsanwaltschaft als Komplizin verdächtigt, während der Tat vor dem Kiosk Ausschau gehalten zu haben. Beide wurden festgenommen.