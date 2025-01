Kanton Luzern wählt neue kantonale Datenschützerin

Der Kantonsrat hat Natascha Ofner-Venetz zur neuen Datenschutzbeauftragten des Kantons Luzern gewählt. Sie tritt ihr 100-Prozent-Pensum im Mai an.

Der Kantonsrat hat Natascha Ofner-Venetz als neue kantonale Datenschutzbeauftragte gewählt. Foto: Staatskanzlei Luzern

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Natascha Ofner-Venetz ist seit 2022 als juristische Mitarbeiterin der Beauftragten für Öffentlichkeit und Datenschutz des Kantons Aargau tätig, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte. Zuvor war sie unter anderem Gerichtsschreiberin am Verwaltungsgericht Schwyz und in einer leitenden Funktion beim Strassenverkehrsamt des Kantons Aargau.

Natascha Ofner-Venetz tritt die Nachfolge von Matthias Schönbächler an, der Ende 2024 zurücktrat.

Die neue Datenschutzbeauftragte überwacht als unabhängige Aufsicht die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz in den Verwaltungen des Kantons und den Gemeinden, wie dem Communiqué zu entnehmen ist.