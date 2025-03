Am Samstagnachmittag ist in der Stadt Luzern ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei rückten aus.

Feuer in der Stadt Luzern – Feuerwehr im Einsatz

1/5 Am Samstagnachmittag brannte in der Stadt Luzern eine Dachgeschosswohnung. Foto: Blick-Leserreporter

Auf einen Blick Rauchsäule über Luzern: Brand in Dachwohnung an der Baselstrasse

Feuerwehr und Polizei vor Ort, Löscharbeiten haben begonnen

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagnachmittag stieg über der Stadt Luzern eine Rauchsäule auf, wie Bilder eines Leserreporters zeigten. Grund war ein Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Baselstrasse. «Feuerwehr und Polizei sind vor Ort und beginnen jetzt mit den Löscharbeiten», meldete der Mann gegen 16 Uhr.

Die Luzerner Polizei bestätigte auf Anfrage einen Einsatz, konnte zunächst aber keine weiteren Angaben machen. Von der Feuerwehr der Stadt Luzern hiess es auf Anfrage: «Wir sind alarmiert worden und mit einem Aufgebot vor Ort. Es handelt sich um einen Dachstockbrand.»

Feuerwehrleute näherten sich dem Brandherd im sechsten Stock eines Wohnhauses über eine Drehleiter, wie weitere Aufnahmen von Leserreportern zeigten. Gegen 17 Uhr war das Feuer weitestgehend gelöscht.