Ein Auffahrunfall auf der A14 in Ebikon LU führte am Donnerstagmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Acht Personen wurden ins Spital gebracht, zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 30'000 Franken.

1/4 Die Luzerner Polizei ist am Donnerstagmorgen zu einem Auffahrunfall auf der A14 ausgerückt. Foto: Luzerner Polizei

Darum gehts Auffahrunfall auf der A14 in Ebikon LU, acht Verletzte

Zwei Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt wurden

Der Sachschaden des Unfalls beträgt 30'000 Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach einem Auffahrunfall auf der A14 in Ebikon LU sind acht Personen zur Kontrolle ins Spital gebracht worden. Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Wie die Luzerner Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstag um 6.45 Uhr in Fahrtrichtung Luzern. In den drei Fahrzeugen befanden sich neun Personen.

Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf 30'000 Franken. Der Unfall brachte den Morgenverkehr erheblich ins Stocken.