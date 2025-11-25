Der noch im Bau befindliche Pilatus Tower in Kriens LU hat am Samstag wegen einer unsachgemässen Entsorgung einer glühenden Zigarette gebrannt. Beim Feuer im 14. Stock des höchsten Gebäudes der Zentralschweiz wurde niemand verletzt.

Eine weggeworfene Zigarette sorgte am letzten Samstag für einen Brand im 14. Stock des Pilatus Towers in Kriens LU. Foto: Stadt Kriens

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Brandermittler der Luzerner Polizei hätten die Ursache des Brandes geklärt, teilte die Luzerner Staatsanwaltschaft am Dienstag in einem Communiqué mit.

Ein Grossaufgebot der lokalen Feuerwehr hatte den Brand am Samstagnachmittag nach zwei Stunden unter Kontrolle.

Der Pilatus Tower soll im Oktober 2026 eröffnet werden.