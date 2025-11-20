Feuerwehr muss zehn Menschen aus brennendem Haus retten

In Beromünster LU haben Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen zehn Personen aus einem brennenden Haus gerettet. Mehrere Bewohner mussten wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung medizinisch betreut werden.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Foto: Luzerner Polizei

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zehn Personen sind am frühen Donnerstagmorgen in Beromünster LU aus einem brennenden Haus evakuiert worden. Mehrere von ihnen mussten sich wegen des Verdachts auf Rauchvergiftungen medizinisch betreuen lassen.

Gemäss einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft wurde der Brand im Gebiet Under Brugg kurz vor 05.30 Uhr gemeldet. Als die Feuerwehren vor Ort eintrafen, stand das Gebäude in Vollbrand.

Wieso es zum Brand kam, war am Donnerstag noch nicht geklärt. Die Brandermittler der Luzerner Polizei hätten ihre Untersuchungen aufgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.