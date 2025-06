Brand Brennender Lastwagen auf der A2 in Buchs sorgt für Autobahnsperre

Ein Lastwagen hat am Montagnachmittag auf der Autobahn A2 in Richtung Süden in Buchs LU gebrannt. Die Autobahn war vorübergehend gesperrt, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

Publiziert: 16:07 Uhr | Aktualisiert: vor 51 Minuten