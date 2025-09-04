DE
Luzern: Wohnhaus nach Blitzschlag im Vollbrand
Blitzeinschlag in Luzern
Haus steht in Flammen
Ein Blitzeinschlag hat in Luzern ein Haus in Brand gesetzt. Im Sternmattquartier schlugen Flammen aus dem Gebäude, während Einsatzkräfte vor Ort waren. Ein Leservideo dokumentiert den Vorfall.
Publiziert: 21:38 Uhr
