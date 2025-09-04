DE
Blitzeinschlag in Luzern
Haus steht in Flammen

Ein Blitzeinschlag hat in Luzern ein Haus in Brand gesetzt. Im Sternmattquartier schlugen Flammen aus dem Gebäude, während Einsatzkräfte vor Ort waren. Ein Leservideo dokumentiert den Vorfall.
Publiziert: 21:38 Uhr
