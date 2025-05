Bildung Kanton Luzern beendet Schulversuch mit Sonderschulklassen

Der Kanton Luzern führt in der Stadt Luzern und in Schötz an der Regelschule ein Pilotprojekt mit vier Sonderschulklassen durch, das noch bis 2026 läuft. Danach wird der Schulversuch nicht weitergeführt, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit.

Publiziert: vor 41 Minuten