Bahnhof Entlebuch soll umfassend saniert werden

Die Gemeinde Entlebuch LU will den Bahnhof Entlebuch mit neuen Bushaltestellen, Parkplätzen und Erschliessungen behindertengerecht ausbauen. Die Stimmberechtigten haben am Mittwochabend drei Sonderkredite in der Höhe von total 4,5 Millionen Franken genehmigt.

Darum gehts SBB plant Sanierung mit neuen Perrons und Modernisierung der Infrastruktur

Bushof erhält vier hindernisfreie Haltekanten für besseren Zugang

Die SBB planen deshalb eine umfassende Sanierung mit neuen, 220 Meter langen Perrons sowie der Modernisierung von Weichen, Stellwerkanlage und Wartebereich. Dieses Teilprojekt liegt allein in der Verantwortung der SBB, wie der Botschaft der Gemeinde Entlebuch zuhanden der Gemeindeversammlung zu entnehmen ist.

Die Gemeinde Entlebuch tritt als Bauherrin für zwei weitere Teilprojekte auf: den Neubau eines Bushofs mit vier hindernisfreien Haltekanten (Sonderkredit 1,48 Millionen Franken) sowie die Neugestaltung der Parkierung mit zusätzlichen Park+Rail- und Kurzzeitparkplätzen, überdachten Motorrad-Abstellplätzen und rund 120 gedeckten Veloabstellplätzen im denkmalgeschützten Güterschuppen (Sonderkredit von 1,49 Millionen Franken).

Ein weiterer Sonderkredit von 1,49 Millionen Franken betrifft die Personenunterführung, welche die Perrons barrierefrei mit Bushof und Parkierung verbindet und eine sichere Querung der Gleise ermöglicht. Die Finanzierung erfolgt laut Botschaft gemeinsam durch SBB, Kanton und Gemeinde.

Der Baustart ist für Oktober 2027 vorgesehen, die Inbetriebnahme für Dezember 2028.