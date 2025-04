Banken LUKB-Aktionäre genehmigen an GV alle Anträge des Verwaltungsrates

Die Aktionäre der Luzerner Kantonalbank (LUKB) haben an der Generalversammlung vom Montag sämtliche Anträge des Verwaltungsrats angenommen. Unter anderem genehmigten sie die Dividende in Höhe von 2,60 Franken pro Namenaktie, wie die Bank am gleichen Abend mitteilte.

