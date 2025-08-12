Am Samstagabend hat ein Mann eine Gruppe jüdischer Studenten im Bahnhof Luzern angespuckt und beleidigt. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Am Bahnhof Luzern kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Nordmazedonier und jüdischen Studenten. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER

Darum gehts Verbale Auseinandersetzung im Bahnhof Luzern zwischen Mann und jüdischen Studenten

Studenten wurden beleidigt und angespuckt, Täter flüchtete

Nordmazedonier (24) als mutmasslicher Täter identifiziert, Untersuchung läuft

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagabend, kurz vor 20.15 Uhr, kam es im Bahnhof Luzern zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Gruppe jüdischer Studenten. Die Studenten sollen dabei beleidigt und angespuckt worden sein. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung.

Der Mann flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Dank Ermittlungen konnte die Luzerner Polizei den mutmasslichen Täter identifizieren. Es handelt sich um einen Nordmazedonier (24). Die Untersuchung wird von der Staatsanwaltschaft Luzern geführt und dauert an.