Fataler Zusammenprall am Bahnübergang in Escholzmatt LU

Am Dienstagmorgen ist es auf dem Bahnübergang in Escholzmatt zu einer Kollision zwischen einem Zug und einem Auto gekommen. Der Fahrer des Autos wurde verletzt, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.

Ein Autofahrer hat sich am Dienstagmorgen am Bahnübergang in Escholzmatt bei einer Kollision mit dem Zug verletzt. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Darum gehts Unfall ereignete sich auf Bahnübergang Gigenstrasse in Escholzmatt

Rettungshelikopter und Feuerwehren waren im Einsatz zur Hilfeleistung

Unfallzeitpunkt war 9.40 Uhr, Zugstrecke vorübergehend unterbrochen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Unfall ereignete sich gemäss Angaben der Polizei um 9.40 Uhr auf dem Bahnübergang an der Gigenstrasse in Escholzmatt. Rettungshelikopter, Rettungsdienst 144 sowie die Feuerwehren Schüpfheim und Escholzmatt standen im Einsatz.

Wie der Unfall passierte, ist noch unklar und wird derzeit von der Luzerner Polizei untersucht. Die Zugstrecke ist vorübergehend unterbrochen, hiess es im Communiqué.