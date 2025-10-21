Fataler Zusammenprall am Bahnübergang in Escholzmatt LU

Ein Autofahrer hat sich am Dienstagmorgen am Bahnübergang in Escholzmatt bei einer Kollision mit dem Zug verletzt. (Symbolbild)
Foto: URS FLUEELER
Darum gehts
- Unfall ereignete sich auf Bahnübergang Gigenstrasse in Escholzmatt
- Rettungshelikopter und Feuerwehren waren im Einsatz zur Hilfeleistung
- Unfallzeitpunkt war 9.40 Uhr, Zugstrecke vorübergehend unterbrochen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Unfall ereignete sich gemäss Angaben der Polizei um 9.40 Uhr auf dem Bahnübergang an der Gigenstrasse in Escholzmatt. Rettungshelikopter, Rettungsdienst 144 sowie die Feuerwehren Schüpfheim und Escholzmatt standen im Einsatz.
Wie der Unfall passierte, ist noch unklar und wird derzeit von der Luzerner Polizei untersucht. Die Zugstrecke ist vorübergehend unterbrochen, hiess es im Communiqué.