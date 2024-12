In Luzern platzieren Betrüger gefälschte Twint-QR-Codes an Parkuhren. Die Polizei warnt vor der Masche und gibt Tipps, wie man sich schützen kann. Autofahrer sollten beim bargeldlosen Bezahlen besonders vorsichtig sein.

Die gefälschten Kleber werden über die originalen Kleber geklebt. Foto: Kapo Luzern

Auf einen Blick Falsche Bezahlcodes locken arglose Parkende in die Falle

Es gibt ein paar Tricks, um die Echtheit eines Twint-Codes an der Parkuhr zu überprüfen

Die gefälschten Kleber werden über die originalen Kleber geklebt

Daniel Macher Redaktor News

An zahlreichen Parkuhren in der Stadt Luzern sind falsche QR-Codes für die Bezahlung mittels Twint festgestellt worden. Die Luzerner Polizei mahnt zur Vorsicht bei der bargeldlosen Bezahlung und gibt Tipps zum Schutz vor den Betrügern.

Betrüger sind derzeit im Kanton Luzern unterwegs und haben Autofahrerinnen und Autofahrer im Visier. Sie bringen an Parkuhren gefälschte QR-Codes für die Bezahlung mittels Twint an. In der Stadt Luzern wurden am Montag mehrere Dutzend solcher gefälschter QR-Codes festgestellt. Die Luzerner Polizei warnt vor den Betrügern.

So schützt du dich

Damit du nicht in die Falle tappst, gibt es ein paar Tricks, um die Echtheit eines Twint-Codes an der Parkuhr zu überprüfen:

Bei den gefälschten Klebern wird explizit dazu aufgefordert, den QR-Code mit der Kamera zu scannen. Nutze für das Scannen des Bezahlcodes aber immer direkt die Twint- oder jeweilige Park-App. Bei einem gefälschten Code erscheint in der App eine Fehlermeldung.

Die gefälschten Aufkleber weisen meist qualitative Mängel auf, beispielsweise Rechtschreibfehler oder minderwertige Druckqualität.

Die gefälschten Kleber werden über die originalen Kleber geklebt und lassen sich in der Regel leicht ablösen oder der Kleber darunter ist sichtbar.

Gib auf unbekannten Internetseiten niemals Bankdaten von dir preis.

Was muss ich machen, wenn ich Opfer wurde oder unsicher bin?