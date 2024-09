Ab Dezember Luzerner Verkehrsverbund schafft Bargeldbezahlung in Bussen ab

Das Bezahlen von Billetten im Bus mit Bargeld ist ab dem Fahrplanwechsel im Dezember in Luzern und der Agglomeration nicht mehr möglich. Das hat der Luzerner Verkehrsverbund in Absprache mit den Transportunternehmen entschieden, wie er am Montag mitteilte.