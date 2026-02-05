Auto überschlägt sich in Roggliswil LU mehrfach

In Roggliswil ist es am Mittwochabend zu einem Selbstunfall gekommen. Ein 20-jähriger Autofahrer verletzte sich dabei schwer.

Darum gehts Autounfall auf Pfaffnauerstrasse, Luzern, Mittwoch 22.45 Uhr, Fahrer schwer verletzt

Fahrzeug überschlug sich mehrfach nach Zusammenprall mit Betonmauer

Sachschaden laut Polizei beträgt rund 40'000 Franken

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Unfall passierte laut Angaben der Luzerner Polizei am Mittwoch gegen 22.45 Uhr auf der Pfaffnauerstrasse. Aus noch ungeklärten Gründen verlor der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kam von der Strasse ab, prallte gegen eine Betonmauer und eine Böschung und überschlug sich mehrfach.

Dabei zog sich der Lenker erhebliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen, wie es weiter hiess. Der Sachschaden beträgt laut Communiqué rund 40'000 Franken.