1/5 Verletzt wurde niemand, aber dem Konto tut es trotzdem weh: Dieser Unfall hat einen Schaden von 175'000 Franken verursacht. Foto: Luzerner Polizei

Johannes Hillig Redaktor News

Es hat ordentlich gekracht im Kanton Luzern: Sieben Unfälle in vier Tagen! Darunter ein Suff-Unfall in der Stadt Luzern. Ein Mann (28) war am Sonntag gegen 4 Uhr mit seinem Wagen in Richtung Obergrundstrasse unterwegs.

Nach dem Kreisel Allmend beschleuniget er sein Fahrzeug, wobei das Heck ausbrach, wie die Polizei am Montag mitteilt. Dadurch kam das Auto von der Fahrbahn ab und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen zwei parkierte Fahrzeuge und gegen die Schaufensterscheibe einer Autogarage. Verletzt wurde niemand. Aber der Sachschaden ist verdammt hoch. Konkret: 175'000 Franken

Ein Atemlufttest ergab bei dem Mann einen Wert von 0,52 mg/l. Das sind umgerechnet etwas mehr als ein Promille. Sein Führerausweis wurde abgenommen.

Daneben krachte es sechs weitere Male. Eine Übersicht.

Menznau

Bei einem Selbstunfall kippte am Montag ein Auto zunächst zur Seite und drehte sich anschliessend aufs Dach. Die Autofahrerin wurde durch den Rettungsdienst 144 mit unbekannten Verletzungen ins Spital gebracht. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 4000 Franken.

Rickenbach

Am Sonntag gegen 21:45 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Hauptstrasse von Gunzwil in Richtung Rickenbach. Auf der Höhe Sattelächer geriet er aus noch ungekärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Zwei Personen mussten mit leichten bis erheblichen Verletzungen ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden beträgt rund 60'000 Franken.

Emmen

Am Samstag gegen 7 Uhr fuhr in Emmen, ein Autofahrer auf der Mooshüslistrasse und beabsichtigte, nach links in die Seetalsctrasse einzumünden. Gleichzeitig war ein Auto von Emmen Dorf Richtung Seetalplatz unterwegs. Auf der ampelgesteuerten Kreuzung kam es zwischen den beiden Autos zu einer seitlich-frontalen Kollision. Beide Unfallfahrer gaben an, dass die Lichtsignalanlage auf Grün gewesen sei. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden von rund 30'000 Franken.

Hochdorf

In Hochdorf geriet eine Autofahrerin am Samstag gegen 3:20 Uhr von der Strasse ab. Sie überquerte trotz Stoppsignal ungebremst die Hautpstrasse sowie die nachfolgenden Bahngeleise und kam nach weiteren 40 Metern mit ihrem Fahrzeug in einem Acker zum Stillstand. Die Autofahrerin wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst 144 in ein Spital gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 10’’00 Franken. Der Bahnverkehr war kurzzeitig unterbrochen.

Egolzwil

Am Samstag, kurz nach 02:30 Uhr, geriet ein Lieferwagen auf der Wauwilerstrasse in Egolzwil auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Baum. Eine Person wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 10'000 Franken.

Schüpfheim

Auf der Flühlistrasse in Schüpfheim kam am Freitag gegen 6:40 Uhr ein Mofafahrer zu Fall. Er musste mit Verletzungen durch den Rettungsdienst 144 hospitalisiert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholprobe beim 42-jährigen Mann ergab einen Wert von 1,03 mg/l.