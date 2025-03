Zeitumstellung In der Nacht auf Sonntag werden die Uhren eine Stunde vorgestellt

Am Sonntag um 02.00 Uhr werden in der Schweiz und in den meisten europäischen Ländern die Uhren um eine Stunde auf 03.00 Uhr vorgestellt. Die Zeitumstellung zur Sommerzeit beginnt jeweils am letzten Märzsonntag und endet am letzten Oktobersonntag.

