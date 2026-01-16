Gemäss ersten Einschätzungen handelt es sich beim geschossenen Tier um einen männlichen Wolf, heisst es auf der Internetseite des Bündner Amts für Jagd und Fischerei. Das Tier sei vermutlich weniger als ein Jahr alt gewesen.
Beim getöteten Wolf könnte es sich um ein Tier des Rudels Frisal handeln, heisst es auf der Internetseite weiter. Dieses streift in der Umgebung der Gemeinde Breil/Brigels umher. Im Dezember 2025 hatte der Kanton den Abschuss eines Jungtieres aus diesem Rudel bis Ende Januar verfügt. Aufgrund des irrtümlichen Abschusses stellte der Kanton die Regulation des Rudels Frisal vorzeitig ein.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen