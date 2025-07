Immer mehr Menschen bei Laufevents in der Schweiz

Immer mehr Menschen in der Schweiz nehmen an Laufevents teil. Im ersten Halbjahr 2025 wuchs die Zahl der Teilnehmenden im Vorjahresvergleich um über zehn Prozent, wie der Verein Swiss Runners mitteilt.

Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer nehmen hierzulande an Laufevents teil. So wie hier am Grand Prix Bern im Mai. (Archivbild) Foto: PETER KLAUNZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres machten laut Swiss Runners denn auch über 260'000 Menschen bei rund 250 Laufevents in der ganzen Schweiz mit. Die zehn grössten Laufveranstaltungen der ersten Saisonhälfte verzeichneten gar ein Wachstum von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr - insgesamt vereinten sie zusammen 163'000 Läuferinnen und Läufer.

Besonders stark sei die Nachfrage an den ersten beiden Mai-Wochenenden gewesen, hiess es in der Mitteilung vom Mittwoch weiter. In diesem Zeitraum fanden unter anderem der 20KM de Lausanne, der Luzerner Stadtlauf sowie der Grand Prix von Bern und der Genfer Marathon statt. Dies führte zu einer Rekordbeteiligung: An den beiden Wochenenden waren jeweils rund 60'000 Läuferinnen und Läufer unterwegs, wie der Verein weiter mitteilte.

Generell merke man, dass das Gesundheitsbewusstsein gesteigert sei. «Auch die jüngere Generation im Alter zwischen 20 und 30 Jahren ist wieder viel aktiver im Bereich Running», sagte Swiss Running-Geschäftsführer Andreas Grüter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Dies sei auch auf Langdistanz-Laufveranstaltungen zu beobachten. Der soziale Aspekt sowie die Themen Gesundheit und Bewegung spielten dabei eine grosse Rolle.

Ob das Wachstum weiter andauern wird, ist laut Grüter offen, da die Veranstaltenden mit zunehmenden Anmeldungen auch an Kapazitätsgrenzen kommen könnten.

So oder so aber zeichnet sich laut Swiss Runners auch für die zweite Jahreshälfte eine hohe Beteiligung an den Laufevents ab. Einige Anlässe seien bereits ausgebucht, einige verzeichneten neue Anmelderekorde. So seien die 4000 Startplätze für den Jungfrau-Marathon im September bereits vergeben. Und auch für den Greifenseelauf im Kanton Zürich stünden aktuell über 10'000 Läufer auf der Startliste.