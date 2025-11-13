Grosse Störung bei Postfinance

Bei der Postfinance gab es am Donnerstagabend zeitweise eine grössere Störung. Inzwischen wurde sie wieder behoben.

Am Donnerstag gab es zeitweise eine grosse Störung bei der Postfinance. Foto: Sven Thomann

Grosse Probleme bei der Postfinance am Donnerstagabend. Mehrere Hundert Nutzer meldeten eine Störung auf «allestörungen.ch». Mehr als 800 Meldungen lagen demnach zeitweise vor. Eine knappe Stunde dauerte die Störung an – dann war sie wieder behoben.

Ein Grossteil der Störungsmeldungen betraf den Online-Login, gefolgt vom Mobile-Login und dem Online-Banking. Besonders betroffen waren gemäss dem Störungsportal die Städte St. Gallen, Zürich, Luzern, Aarau, Basel, Bern und Lausanne.

Auch auf X berichteten einige Nutzer, insbesondere aus dem französischsprachigen Raum, von Problemen mit dem Service der Postfinance. Ein User schrieb, bei ihm funktioniere der Login nicht mehr. Ein anderer schrieb: «Ja, sie sind gerade down.»

Probleme mit Kartenzahlung, App und Online-Banking

Auch die Postfinance reagierte auf X. Dort hiess es: «Aktuell sind Online-Banking, die PostFinance-App und Kartenzahlungen aufgrund eines technischen Problems nur teilweise verfügbar. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung des Problems und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.»

Nutzern empfahl die Postfinance, für die Dauer der Störung mit Twint zu bezahlen.