Im Basler Polizeikorps herrscht wegen eines Ferienstopps während der Fussball-EM der Frauen Unmut. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein auf den Fussball-Sommer und den allfälligen ESC-Frühling 2025 verfügter Ferienstopp hat im Basler Polizeikorps für Unmut gesorgt. Als Folge davon ist das Ferienverbot gelockert worden.

Der Sprecher der Basler Kantonspolizei bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung der «Basler Zeitung» vom Dienstag.

Für Unmut habe insbesondere der Umstand gesorgt, dass der Ferienstopp wegen der Fussball-Europameisterschaft der Frauen auf die Sommerferienzeit vom 2. bis 27. Juli verfügt worden sei. Dies hätte die Ferienpläne von Familienvätern und -müttern massiv beeinträchtigt.

Vor allem Familienväter und -mütter hässig

In der Zwischenzeit sei unter anderem auf Intervention des Polizeibeamtenverbands eine Lockerung dieses Ferienstopps geprüft worden. Es bestehe nun die Möglichkeit für Mitarbeitende mit schulpflichtigen Kindern, in dieser Zeit Ferien zu beantragen, so der Polizeisprecher auf Anfrage.

Nicht nur die Fussball-EM hat Auswirkungen auf die Polizei-Dienstpläne. Auch der allenfalls in Basel stattfindende Eurovision Song Contest (ESC) hätte im Mai einen dreiwöchigen Ferienstopp zur Folge. Der Entscheid, wo der Grossanlass durchgeführt wird, ist auf diesen Freitag angesetzt.