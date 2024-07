Stadtrat Zürich wählt Delegierten Wohnen

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Wohnen ist in Zürich ein Dauerthema. Der neue Delegierte Wohnen soll helfen, dass mehr gemeinnützige Wohnungen gebaut werden (im Bild das Koch-Areal). (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Aktivitäten des Themas Wohnen werden strategisch gebündelt, wie der Stadtrat am Dienstag mitteilte. Der Delegierte Wohnen soll die Wohnpolitik des Stadtrats weiterentwickeln. Die Stelle ist direkt bei Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) angesiedelt.

Koch wird seine Stelle am 1. Januar 2025 antreten. Er setzte sich gegen 24 Bewerberinnen und Bewerber durch. Koch ist Professor am Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen der ZHAW. In der Forschung befasste er sich unter anderem mit der Rolle und Bedeutung von Genossenschaften bei Wohnungskrisen.

Wohnen ist in der Stadt Zürich ein Dauerthema, vor allem wegen der steigenden Mieten. Die Politik versucht mit dem «Drittelsziel» mehr günstige Wohnungen in der Stadt zu ermöglichen.